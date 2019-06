IIsfabryk Sint-Nyk wurdt kontinubedriuw en nimt 40 minsken yn fêste tsjinst

De meiwurkers komme te wurkjen yn in fiifploegetsjinst, wêrby't it fabryk sân dagen yn de wike 24 oeren deis iis makket. It bedriuw sil ynearsten minsken dy't nonoch troch tuskenkomst fan in útstjoerbedriuw by it iisfabryk wurkje, in fêst kontrakt oanbiede.

Neffens direkteur operasjonele saken, Bart Hakbijl, is it fabryk goed dwaande om de produkten yn de merk te setten. De groei is dêr foaral oan te tankjen. Dat it de lêste jierren waarme simmers wiene, spilet ek mei, mar is neffens Hakbijl net bepalend.