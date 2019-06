Jild foar bredere slûs by Koarnwertersân is binnen, wurk kin begjinne

Der wurdt al langer praat oer it breder meitsjen fan de slûs en de finansiering dêrfan. Earder dit jier reservearre it kabinet al 40 miljoen ekstra foar it projekt, mar der bleau in tekoart fan 45 miljoen. Troch de ekstra bydragen fan de minister en fan de regio en troch it soberder útfieren fan de plannen kin de ferbreding fan de slûs no útfierd wurde.

Flechtstripen ferfalle

Der wurdt ûnder oare besparre troch de brêgen krekt as no gjin flechtstripen te jaan, dat besparret sân miljoen. Troch it wurk troch de regio útfiere te litten wurdt nochris njoggen miljoen oan BTW besparre.

Minister Van Nieuwenhuizen: "Ik ben blij dat na jarenlang overleg dit voor Noord-Nederland zo belangrijke project met vereende krachten mogelijk wordt gemaakt: de sluis en de bruggen kunnen eindelijk worden verbreed. Ik kijk ernaar uit zo snel mogelijk met de regionale partners het startschot te geven."

Skipswerf Makkum kin groeie

Troch de bredere slûs kinne gruttere skippen fan de Iselmar nei iepen see farre. Skipswerven yn ûnder oare Makkum kinne dêrtroch fierder groeie.

Wannear't it wurk útfierd wurdt, is noch net dúdlik. De regio wurdt neffens de ôfspraken ferantwurdlik foar de oanbesteging en útfiering fan it projekt. De risiko's dêrfan komme ek by de regio te lizzen.