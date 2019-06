UNIS Flyers oanfaller Nijland bliuwt langer

Yn de 22 wedstriden yn de BeNe-League skoarde Nijland fiif kear, en koe der njoggen kear in assist achter syn namme skriuwe. De oanfaller is wiis mei syn ferlinging. "Heerenveen is de plek waar ik mijn hele jeugd in opleiding ben geweest. De fans in Heerenveen zijn altijd fijn en steeds luidruchtiger waardoor ik als speler beter ga presteren."

It kontrakt fan Nijland is mei ien seizoen ferlinge.