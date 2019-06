Hieltyd mear âlderen komme om yn it Fryske ferkear

In oarsaak soe de e-bike wêze kinne. "Mar dat is in ferûnderstelling. Wy kinne dat net ûnderbouwe mei wittenskiplik ûndersyk", seit deputearre Sietske Poepjes. Op de provinsjale wegen is it folle drokker wurden. Op de nije wegen - de Sintrale As en de N381 tusken Drachten en Emmen - is folle mear ferkear kommen as foar't de wegen fjouwerbaans wiene. "Mar dat wie ek de bedoeling. Mei dat it drokker wurdt op dizze wegen, is der minder ferkear yn de doarpen kommen en dat is goed", neffens Sietske Poepjes.