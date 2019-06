Brêge Aldtsjerk ticht troch opnij in botsing

De oanriding hat de boppebou fan de brêge sa bot skansearre dat der gefaar is foar ynstoarting. De folsleine boppebou fan de brêge wurdt dêrom tiisdei noch fuorthelle, om reparearre te wurden.

It ferkear kin de brêge net brûke foar salang't der wurke wurdt oan it fuortheljen fan de boppebou. De ferwachting is dat dit oant de ein fan de middei of oan it begjin fan de jûn klear is.

Hoelang't it duorret foar't de brêge reparearre is, is neffens de gemeente net te sizzen. It skipfeartferkear kin salang de brêge net brûke.