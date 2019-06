Húsdokter Jan Waling Huisman swimt 22 kilometer mei Maarten van der Weijden

Huisman is sels in triatleet. Sûnt de jierren '80 docht er triatlons. Hy is dêrmei ophâlden om't syn dochter Silke op heech nivo swimt. Takom wykein docht se mei oan de Nederlânske kampioenskippen. Dêr hopet se har te kwalifisearjen foar de Europeeske Jeugdkampioenskippen.

Huisman hat in soad bewûndering foar syn dochter. "Ze is nog maar 16 jaar, maar traint zo veel. 's Ochtends voordat ze naar school gaat en dan 's avonds weer." Huisman swimt no twa kear yn de wike mei syn dochter, mar dan wol yn in oare baan. "Ik zwem dan naast het beloftenteam waar ze in zit. Maar ze vliegen me voorbij. Het is ongelooflijk hoe snel ze kunnen."