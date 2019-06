Undersyk nei ûngelok mei sweeffleantúch op Ljouwerter fleanbasis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid docht ûndersyk nei in foarfal mei in sweeffleantúch op de Ljouwerter fleanbasis. Op 2 juny rekke in sweeffleantúch by in lierstart mei de rjochterfleugel de grûn, wêrnei't it tastel in grûnswaai makke. By in grûnswaai draait in fleantúch om syn eigen as.