Sjinkie Knegt traint wer sûnt syn ûngelok mei slimme brânwûnen

Sjinkie Knegt hat foar it earst sûnt syn ûngelok wer meidien oan in training. Fiif moanne lyn rûn de shorttracker út Bantegea slimme brânwûnen op, mar op pinkstermoandei stie er wer op it iis. Hy trainde in heal oere mei mei de nasjonale trainingsseleksje shorttrack op De Vechtsebanen yn Utrecht.