Undersyk nei groei wetterplanten yn marren

De proef wurdt dien yn de fiver fan it haadkantoar yn Ljouwert en yn de De Leijen by De Rottefalle. Yn it wetter wurde dan matten dellein, mei dêrop ûnderwetterplanten. In pear matten wurde ôfskerme fan fisken en wetterfûgels, om út te sykjen wat foar ynfloed dy hawwe op de groei fan de planten.

De matten binne makke fan in materiaal dat maklik ôfbrekt yn de natuer.