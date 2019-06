Pûden mei jild, fjoerwapens en dikke auto's yn wytwasksaak Ljouwert

Omrop Fryslân-ferslachjouwer Hayo Bootsma wie oanwêzich by ien fan de ynfallen. "In hiel team slûpt dan mûsstil troch in wyk om by in wente te kommen. As se by dy wente stean, besykje se hiel stil de doar iepen te krijen. Yn dit gefal wie it in doar fan keunststof en dat jout wat minder maklik ta. Se hiene dêrom in ekstra stoarmraam nedich."

Omdat it stikkenslaan fan de doar net sa rap gie as ferwachte, hie de fertochte bewenner al gau troch dat it gjin suvere kofje wie. "Dan moatte je gau nei binnen ta. De teamsjef sei: je hawwe yn prinsipe acht sekonden om binnen te kommen." In minske soe nammentlik acht sekonden nedich hawwe om te besluten wat te dwaan.

De oanhâlding sels ferrûn frij maklik. Neffens plysjesjef Cor Reijenga giene de oanhâldings op de oare lokaasjes ek frij rap. "We binne derop traind. It is prima ferrûn."