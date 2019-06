Accolade set sloop 34 wenningen yn Drachten dochs troch

Kultuerhistoaryske wearde

De wenningen ha kultuerhistoaryske wearde, mar stean net op de monumintelist fan it Ryk of de gemeente. Mar omdat it neffens de gemeente wol in wyk is mei in eigen ferhaal en kultuer, docht de gemeente ûndersyk nei in mooglike monumintestatus.

De útkomst fan dat ûndersyk is noch net bekend. Salang't dat noch rint, begjint Accolade net mei de sloopwurksumens.