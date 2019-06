It giet wer better mei teäter De Koornbeurs yn Frjentsjer

It tal besikers oan De Koornbeurs is yn seizoen 2018/2019 mei 18 prosint omheech gien, yn fergelyk mei in jier earder. Yn absolute oantallen sit it Frjentsjerter teäter dêrmei wer op it nivo fan 2016/2017. Yn totaal kamen mear as 18 tûzen minsken mei in kaartsje by de kassa del. Dizze groei is neffens it management foar in part te tankjen oan in bettere marketing, mar ek in programma dat better oanslút op wat it publyk wol.

Benammen it tal besikers oan filmfoarstellingen is bot tanaam: mei 55% oant 4.100 besikers. By it reguliere programma wie de groei 13%.