By Ljouwerter slachter kin betelle wurde mei âlde gûnebiljetten

De gûnebiljetten binne op harsels neat mear wurdich. Miskien wol as it giet om in nagelnij biljet, sûnder tearen of skuorkes, of in hiel âld eksimplaar mei in bepaald searjenûmer. "Bij mij krijg je de waarde, omgerekend in euro's terug, bij aanschaf van vleesproducten in de winkel. Maar de briefjes moeten er wel goed uitzien, zonder hele grote scheuren of stukken er af", seit Hoekstra.

Munten

Nederlânske gûnemunten nimt Hoekstra net oan. "Die munten kunnen sinds 2006 niet meer bij de Nederlandsche Bank worden ingeleverd. Die zijn wel interessant voor verzamelaars, die gebruiken ze voor oude automaten."