De 83e edysje fan de Fytsalvestêdetocht sit derop. 13.576 dielnimmers stapten moandeitemoarn op de fyts. It wie in swiere edysje en dat kaam troch it waar: betiid al buien, de hiele dei hurde wyn en moandeitejûn nochris buien mei tonger. Dat lêste wie foar de organisaasje ek oanlieding om de lêste fytsers fan de dyk te heljen en mei bussen nei Boalsert te bringen.