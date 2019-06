Lêste dielnimmers Fytsalvestêdetocht fan dyk helle fanwegen tonger

"It koe net mear"

"We binne mei man en macht dwaande om se fan de dyk te heljen", seit Ane Norder. Hy is âld-foarsitter fan de Fytsalvestêdetocht en sit dizze edysje yn ien fan de biezemweinen. "En yn Warkum wurdt elkenien opfong. Ik bin no sels ûnderweis om de minsken yn Boalsert ôf te leverjen. Ik ha trije minsken yn de auto. Se binne teloarsteld, mar it koe net mear."

It beslút foel doe't der tonger wie. "By Laaksum foel it noch ta en yn oerlis mei de fytsers binne we noch trochgien. Mar by Hylpen wie it in stik minder."

Hoefolle fytsers oft krekt ûnderweis binne, kin Norder net sizze. "Mar it binne der nochal wat. Ik ha dit noch nea meimakke."