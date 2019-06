De Fytsalvestêdetocht as tarieding op de Mont Ventoux en foar orgaandonoaren

"En we wolle minsken sjen litte wat allegear wer mooglik is nei in transplantaasje. It is belangryk dat minsken by libben neitinke oer it donorskap. En ek dat dyn neisten witte watst wolst ast stjerst."

Op eigen nivo yn beweging bliuwe

Erik en syn fytsmaat Albert ha beide levertransplantaasje hân. "Mensen sporten in het algemeen te weinig", seit Albert. "En als mensen een nieuw orgaan hebben, dan gaan ze zuinig zijn en op de bank zitten. En wij zijn ervan overtuigd dat iedereen, hoe oud ook, op z'n eigen niveau in beweging moet blijven. Dat zijn heel mooie processen. Want je ziet iemand heel onzeker op de fiets stappen, maar op een gegeven moment krijgen ze weer vertrouwen."