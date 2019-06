Easterlittens wint foar it earst de Bûnspartij

Yn de finale naam It Hearrenfean - dat de Bûnspartij ek noch nea wûn hat - al rap in foarsprong fan in spul, mar dêrnei kaam Easterlittens werom oant 2-2 troch opslachmissers fan Menno van Zwieten. Erwin Zijlstra besoarge syn partoer de foarsprong en mei in boppeslach fan Pier Piersma waard it sels 4-2.

Easterlittens makke lykwols gjin dien wurk. Mei in sitbal fan Menno van Zwieten waard it 4-3 en nei in opslachmisser fan Simon Zijlstra wie it wer hielendal gelyk: 4-4. Dêrnei helle Easterlittens dochs de oerwinning binnen, troch yn de lêste twa earsten gjin punt mear ôf te stean. "Hjir wie ik fan 'e moarn net fan útgong, doe't ik it bêd útstapte", sei Erwin Zijlstra direkt nei de finale. Hy en Simon promovearren snein mei de fuotbalklup Easterlittens ek al nei de 3e klasse. "In hiel moai wykein."