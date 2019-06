Mûzerike maitiid pakt goed út foar greidefûgels

Omdat it in goed mûzejier is, binne in soad rôfbisten foaral drok mei it opiten fan dy mûzen. En dat betsjut yn 'e regel dat der minder fûgelpykjes opfretten wurde. Al is dat net foar elk gebiet itselde. En der binne ek rôfbisten dy't safolle ûnderfining ha mei it finen fan nêsten dat sy dêr ek mei trochgean as der oar fretten beskikber is.

2014

Yn greidefûgelreservaat Skrok by Easterein sjocht boskwachter Sander Veenstra fan Natuurmonumenten dizze maitiid in soad skriezen mei jonge fûgels. Guon kinne al fleane, mar der binne der ek dy't no noch út it aai krûpe. De earste nêsten waarden al betiid fûn, mar trochdat it dêrnei lang hiel drûch wie, hat in part fan de fûgels it lizzen fan aaien wat útsteld.