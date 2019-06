Fjirtjin SKS-skûtsjes kommende wiken metten

Alle fjirtjin skûtsjes binne net like grut, en dat wurdt kompensearre troch se mear of minder seiloerflak te jaan. It gewicht bepaalt dus hoe grut oft it seil wêze mei. De seilformule wurdt al fan 2016 ôf brûkt, mar moat ferbettere wurde.

De gegevens moatte ek sa aktueel mooglik wêze. De skûtsjes wurde dêrom op 'e nij ûndersocht, en dat bart op skipswerf Ten Woude yn Drylts. As earste is it skûtsje fan Huzum oan bar. De lêste mjittingen binne op 26 juny.