PvdA ûngerêst oer opromjen fan MSC Zoe-ôffal

Natoerorganisaasjes en eilanners meitsje har soargen oer wat der noch yn 'e Noardsee en tichtby de eilannen leit. It waadgebiet is kwetsber en heart by it UNESCO-wrâlderfgoed.

De Partij van de Arbeid makket him ek soargen, omdat de wyn en it tij ynfloed hawwe. In soad ôffal rekket dêrtroch ûnder it sân of wurdt troch de streaming fuortbrocht.