LIVE: Folgje it keatsen fan de bûnspartij yn Frjentsjer

Mar leafst 69 partoeren stienen op de list fan de bûnspartij dy't dizze pinkstermoandei ferkeatst wurdt yn Frjentsjer. It Nederlânsk kampioenskip foar ôfdielingen begûn om 9.00 oere. Fan 15.00 oere ôf is it fan it Sjûkelân ôf live te folgjen op de stream hjirûnder, op www.omropfryslan.nl of op de app. Live kommentaar komt by de finale.