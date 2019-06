Twatûzen liter sop yn Boalsert foar de fytsers

"Ik ben achttien jaar geleden begonnen als uitdeler en plan nu de vrijwilligers in en ben rayonhoofd", fertelt Susan Quarre. "Maar we beginnen hier 's ochtends om half vijf al met het uitdelen van koek en daarna beginnen we op te bouwen voor de soep. We hebben één soort soep, juliennesoep zonder balletjes. Speciaal voor de fietsers is die zouter en dikker gemaakt dan normaal."

It sop wurdt oanlevere yn in frachtwein troch in bedriuw. "Er gaat tweeduizend liter doorheen vandaag. Het is fantastisch om te doen. De vrijwilligers komen van de badmintonvereniging en dit jaar doet ook de korfbalvereniging voor het eerst mee. Het is een lange dag, maar erg leuk om te doen."