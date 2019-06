Diere-organisaasjes dogge oanjefte tsjin boargemaster Skier fanwege Kallemooi-hoanne

Neffens de diere-organisaasjes is dat in tradysje dy't net mear fan dizze tiid is, se fine dat der sprake is fan dieremishanneling. Earder oardiele de rjochtbank dat dat net sa is, de diere-organisaasjes lizze dat beslút noch foar oan de Raad van State.

Sneon fregen de diere-organisaasje de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ek op te treden tsjin it Kallemooifeest.