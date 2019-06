200 Soleksen en brommers ûnderweis foar alvestêdetocht

Sa'n 160 soleksen en 40 brommers ride dizze moandei as ûnderdiel fan de motoralvestêdetocht troch Fryslân. De rûte is krekt oarsom oan dy fan de Fytsalvestêdetocht. Krekt nei alven leine se in kertier achter op skema. De oarsaak wie it wiete waar by de start. Underwilens binne de learen jassen fan de soleksriders wer wat opdrûge en ferrint de tocht hiel goed.

It kertier achterstân moat ynrûn wurde troch it skoft wat koarter te hâlden, sa seit Dominicus Hettinga.