Motorrider ferwûne troch ûngelok op ôfrit A7

De motorrider is mei ûnbekende ferwûnings nei it sikehûs brocht, neidat er op it plak sels troch ambulânsepersoniel neisjoen wie.

Fanwegen it ûngelok moast in skoftke lang stadich riden wurde by de ôfrit, mar nei't ek de motor fuorthelle wie, koe dat wer ynlutsen wurde.