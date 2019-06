Dweilorkest De Menaemer Feintsjes is Nederlânsk kampioen Dweilorkesten

Sa'n 50 orkesten moasten fjouwer kear spylje foar sjuery's. De Feintsjes waarden as bêste ferkeazen troch in sterk muzikale show mei in soad enerzjy en ynteraksje. Op muzikaliteit en amusemint waard it orkest heech beoardiele.

Ek yn 2009 en 2013 waarden de Feintsjes Nederlânsk kampioen. Ek waarden se fjouwer kear bekroand ta nasjonaal kampioen.