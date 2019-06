Earste fytsers ûnderweis foar de Fytsalvestêdetocht

Watfoar waar wurdt it?

Moarns is der in soad bewolking, mar ek noch in perioade mei sinne. Middeis op 'e nij tanimmende bewolking mei letter yn 'e middei al kâns op in rein of tongerbui.

It wurdt 18 oant 21 graden.

De wyn út it noardeasten wurdt matich. Yn 'e kustgebieten, om en boppe de Iselmar frij krêftich. Wynstjitten oant yn krêft 6.

Letter yn 'e middei en jûn nimt de wyn fluch ôf. Dan ek komme de buien tichteby of oer.

Yn 'e jûn en nacht in oantal buien mei kâns op tonger, hagel, bytiden in soad rein en wynstjitten. Fannacht 13 of 14 graden.