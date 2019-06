LIVEBLOG: Lêste dielnimmers Fytsalvestêdetocht 2019 yn Boalsert

Yn Boalsert reint it "ôfgryslik bot", seit ferslachjouwer Timo Jepkema. "De lêste berjochten binne dat der noch twa biezemweinen by de lêste groepen fytsers ride. As der tonger is, moatte alle fytsers fuortendaliks oan de kant. Dan moatte se de bus yn. Hjir yn Boalsert hat de organisaasje in soart krisissintrum, mar der is no noch gjin oanlieding ta in needsenario. Al is it by de EHBO behoarlik drok."