LIVEBLOG: De lêste fytsers fan de Fytsalvestêdetocht 2019 ûnderweis nei Boalsert

De 40 brommers en 60 solexen hawwe hjoed in drege tocht hân yn in Noarden. Troch de hurde eastewyn koene se net sa maklik yn Dokkum komme. Neffens begelieder Dominicus Hettinga is der in grut ferskil yn snelheid tusken de solexen, guon helje mar 25 km yn de oere, oaren wol 40. Dan moatte dielnimmers wolris efkes opelkoar wachtsje. Sa'n 10 oant 12 solexen en brommers moasten mei op ien fan de folchauto's, omdat se it net mear diene. Nei ferwachting binne de solexen en brommers om 17.30 oere werom by it WTC Expo yn Ljouwert.