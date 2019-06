Iepenloftspul Brantgum: De lêste floed

It is syn libbensdoel; de djippe see-ynhammen weromkrije. Boer Tsjerk Vogel, spile troch Drys Visser, wol koste wat it kost dat lân ha en sûget syn beide soannen dêr yn mei. Mar sy sjogge it net sitten en kieze harren eigen paad. De jongste soan Arjen, in rol fan Wybe Kuipers, is belutsen by de ôfsluting fan de Lauwerssee en is dêr grutsk op. Mar erkenning krije fan syn heit; dêr kin hy net op rekkenje.

It iepenloftspul, skreaun troch Baukje van Hijum op basis fan it boek 'De lêste floed' van Durk van der Ploeg, begjint as soan Arjen nei jierren wer thús komt.