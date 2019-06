It partoer fan Nynke Sijbrandij, Jeske Terpstra en Manon Scheepstra hat sneintemiddei it haadklasse keatsen yn Jorwert wûn. Yn de finale waard it 5-3 en 6-0 tsjin it partoer fan Anna Bruinsma, Imke vd Leest en Harmke Siegersma.