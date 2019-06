Maaike Hornstra set har yn foar de ynternasjonale toulûksport

Yn de jierren 80 en 90 wie Hornstra betûft toulûker. Mei it nasjonale frouljusteam waard se ferskate kearen wrâldkampioen. Dêrnei wie se ek aktyf op oar sportyf flak. Hurdrinne die se likegoed op heech nivo. Mar it toulûken is altyd har grutte leafde bleaun. Se is al in oantal jierren aktyf yn it bestjoer fan it ynternasjonale bûn.

Sûnt april dit jier hat se de taak fan sekretaris op har naam. De grutte útdaging is om alle lannen dêr't toulutsen wurdt noch better by elkoar te bringen en it toulûken wer heger op de ynternasjonale kalinder te krijen.