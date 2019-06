HEA! Goeie! yn Kollum

Gerke Dijkstra fan Kollum mist al hiel lang it sicht yn ien each. Doe't hy in jier as fjirtich wie, krige hy op de buorkerij rommel yn it each. Dat is net goed kaam en hy rekke bliuwend blyn oan ien each. Dochs bliuwt Dijkstra der kalm ûnder. Hy sit der mear oer yn oft hy wol wer troch de keuring foar it rydbewiis komt.