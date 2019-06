It like der eefkes op as soene de dielnimmers fan de Stepalvestêdetocht in tige rûge start fan har tocht hawwe. Mar de rein en hurde wyn fan sneon wiene krekt op tiid foarby, foar de start fan de meunstertocht. Om 12.00 oere nachts giene de 250 dielnimmers los, út Boalsert wei earst rjochting it noarden. It tsjuster yn.