De bûnspartij yn Frjentsjer moandei live by Omrop Fryslân

Pinkstermoandei wurdt tradisjoniel de bûnsparty ferkeatst yn Frjentsjer. It Nederlânsk Kampioenskip foar ôfdielings, sa wurdt de partij offisjeel neamd. En Omrop Fryslân is der live by. De finale is live te folgjen op www.omropfryslan.nl of op de app.