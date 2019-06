Hisen fan Kallemooipeal op Skiermûntseach rêstich ferrûn

It Kallemooifeest fûn plak oan de súdkant fan it gemeentehûs. Oan de noardkant stiene de aksjefierders. Der wie dit jier in soad befeiliging oanwêzich, om it feest yn goede banen te lieden en konfrontaasje tusken eilânbewenners en aktivisten te foarkommen. Sa wiene der ferskate plysje-aginten en bewaakte in groep fan tritich frijwilligers de peal en de hoanne by it hisen.

Legaal protest

De ôfrûne jierren keazen de aksjefierders foar yllegaal protest, mar dit jier fregen se tastimming oan de gemeente en krigen se in spesjaal fak tawiisd om te demonstrearjen. En dat diene se folop. Sa skandearren se: "There's no excuse for animal abuse" en "De middeleeuwen zijn voorbij, laat de haan vrij".

Dy leuzen koene rekkenje op reaksje fan de eilânbewenners. Dy begûnen entûsjast mei-inoar te sjongen en te jûchjen. Sy sjogge it probleem fan de tradysje net sa. Ek minsken dy't net op Skiermûntseach wenje, reizgje spesjaal ôf nei it eilân om by it Kallemooifeest te wêzen. "Het is geweldig. Het is voor ons ieder jaar weer een aanleiding om naar Schiermonnikoog te komen", sa seit in man.