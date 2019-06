Hoe is de fytsalvestêdetocht te folgjen?

Op Pinkstermoandei 10 juny is it de dei dat tûzenen fanatike fytsters fan stêd nei stêd fytse. Moarns om 5.00 oere begjint de Fytsalvestêdetocht en Omrop Fryslân is der fansels by! Op radio, telefyzje en online binne de fytsers fan 08.00 oere ôf te folgjen yn harren 235 kilometer lange tocht fan Boalsert oant Boalsert.