Wergeaster famylje is seis wiken yn Italië om in camping te behearen

It idee komt net samar út de loft fallen. "Wy hâlde wol fan it campinglibben. As wy op fakânsje wiene, hiene wy it der foar de lol wol ris oer om ergens in camping te begjinnen", fertelt Jacob Dijkstra. Se krije no de kâns om dat ris te besykjen. "Tafallich hearden wy fia in kunde dat eigeners fan in camping yn Italië wol wat ekstra hantsjes brûke koene."

Ferskaat oan wurk

Se hawwe hege ferwachtingen fan it wurk. "Wy sitte oerdeis wat yn de hingmatte mei in cocktail, dan stjoere wy it personiel wat oan", grapjaget Dijkstra. Hy fertelt dat se in ferskaat oan wurk dwaan sille. "It kin it kontrolearjen fan de wetterkwaliteit fan it swimbad wêze, it sanitêr skjinmeitsje en der moat ek limoncello produsearre wurde."