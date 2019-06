Hinke Schokker rint, spuiend en fallend, it WK trail yn Portugal út

Hinke Schokker hie yn it foar noch net in soad ûnderfining mei trail. Yn Portugal diene dit wykein 231 manlju en 178 froulju út 53 lannen mei oan it WK. Nei ôfrin wie Schokker bliid dat se it parkoers útrûn hie, mar hielendal tefreden wie se net. "It gie opsich wol goed. Ik haw de finish helle, mar it gie wol wat minder as it hope hie."

Spuie en falle

"Ik moast yn it begjin spuie en ik fielde my licht yn 'e holle. Yn de earste sechtsjin kilometer bin ik in kear fallen, dus ik hie it wol swier. Dêrnei gie ik noch wol in pear kear ûnderút, mar ik bin wol hiel bliid dat ik it útrûn haw", sa seit se.