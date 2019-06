Stoarm yn Fryslân: benammen omwaaide beammen en takken

Yn Ryptsjerk rekke in taskôger fan in fuotbalwedstriid ferwûne. Under de wedstriid foel in takke fan in beam op in groep supporters. It slachtoffer is mei in sneed op 'e holle nei de Dokterswacht gien, mar waard dêrnei dochs nei it sikehûs brocht. It is net dúdlik hoe't it no mei it slachtoffer giet.