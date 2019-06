Reidmarrûte yn Súdwest-Fryslân feestlik iepene

De Reidmarrûte is in âld kanorûte, dy't fan Boalsert út oer de Blauhûster Puollen nei Aldegea rint. In grut part fan de Reidmarrûte is inkeld tagonklik foar elektryske of hybride oandreaune boaten. Ek foar kanofarders en SUPpers (Stand Up Paddling) is de rûte geskikt.

Om de rûte geskikt te meitsjen foar sloepen moasten der inkelde dammen en brêgen fuorthelle of ferfongen wurde. De oanlis fan de Reidmarrûte is in gearwurking tusken provinsje Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en it eardere Friese Merenproject.