Der ride yn it Pinksterwykein gjin treinen tusken Bûtenpost en Grins. Dit stik is fan sneon ôf oant en mei moandei stremd troch wurksumens oan it spoar, fanwege de ekstra sneltrein tusken Grins en Ljouwert. Ferfierder Arriva sil bussen ynsette. De ekstra reistiid is trije kertier.