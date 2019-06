Diere-aktivisten keare werom nei Skier foar protest tsjin Kallemooifeest

Diere-aktivisten komme al jierren op it feest ôf om te foarkommen dat de hoanne opsletten wurdt. Ien fan harren is Dimitri. Hy is sneon ôfreizge nei Skiermûntseach om aksje te fieren tsjin it feest. "We willen gewoon een vredige demonstratie houden op de plek waar de haan op wordt gehesen", fertelt er. Hoe soad aksjefierders der nei it eilân komme sille, is noch net bekend.

Losknipt

It is net de earste kear dat Dimitri nei it eilân giet om te protestearjen. Yn 2017 hiene hy en trije oare aktivisten harren mei kettingen fêstmakke oan de peal, dy't al klear lei om mei hoanne en al omheech hyst te wurden.

De diere-aktivisten waarden mei in grutte skjirre wer fan de peal losknipt. De plysje hat harren doe meinommen nei it plysjeburo en 'yn it belang fan harren eigen feilichheid' op de wettertaksy set nei de fêste wâl.