Ferskate eveneminten útsteld of ôfsein fanwege it minne waar

De 'Tuigmiddag' yn Sint-Nyk kin likegoed net trochgean. It Concours Hippique yn Snits begjint letter. De hynders sette no net om 11.00 oere, mar om 13.00 oere útein.

Minsken dy't in besite oan de Brocante Markt op De Jouwer of de Keunstmerk yn Balk op 'e planning stean hiene, krije it lid op 'e noas. Ek dy eveneminten gean net troch fanwege it minne waar.

Freedtejûn waard it fergees tagonklike muzykfestival 'Rock in de Tuin' yn Drachten al ôfblaasd. Organisator poppoadium Iduna hie tegearre mei de gemeente Smellingerlân besletten it evenemint yn it Thalenpark net trochgean te litten. 'Dance in de Tuin' op sneon en 'Pop in de Tuin' op snein sille foarearst gewoan plakfine.