FNP hat noed oer taalbelied plaknammebuorden

De gemeente Waadhoeke is krektlyn mei in foarstel kaam om gjin harmonisaasje ta te passen op it mêd fan plaknammen. Hjir wiene ûnder oare de Jong Fryske Mienskip en de Topografyske Wurkgroep Fryslân it net mei iens. Sy fine dat der wol harmonisaasje plakfine moat, en ferwize dêrby nei in eardere útspraak fan de gemeente Wymbritseradiel.

Yn âld gemeenten Littenseradiel en Menameradiel, dy't no ûnder Waadhoeke falle, wiene de plaknammen al Frysktalich. Yn It Bilt en Frjentsjerteradiel steane de Nederlânske plaknammen noch boppe-oan.

De FNP wol net it risiko nimme dat de plaknammen foar it gebietsdiel it Bilt Frysktalich wurde. Dêrom wol de partij no mei in amendemint komme, om it oan de foarkant sels te regeljen, mei as útgongspunt dat de regionaal/lokaal sprutsen talen, ek it Biltsk en Frjentsjertersk, harren plak krije.