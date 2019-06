Fleantugen boppe Fryslân fanwegen jubileum F-16

Der wie fierder neat oan 'e hân; de fleantugen wiene ûnderweis fanwegen in feestlik barren. De F-16 is yntusken fjirtich jier yn gebrûk by de loftmacht. Om by dat jubileum stil te stean, waard freed in bysûnder embleem ûntbleate yn Volkel. Freedtejûn wurdt dat ek dien en fierd yn Ljouwert.

Fleantugen lâne yn Ljouwert

"De Spitfire is van Frits van Eerd, de eigenaar fan Jumbo", fertelt Sidney Plankman fan de loftmacht. "De vliegtuigen zijn inmiddels allemaal geland in Leeuwarden, behalve de Hawker Hunter die dat in Eelde doet."