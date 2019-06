UPDATE: Persoan út wetter Froskepôlle yn Ljouwert helle en reanimearre

De plysje, de brânwacht en it mobyl medysk team wiene oanwêzich. Der waard ek in traumahelikopter oproppen.

Ambulânsepersoniel hat it slachtoffer reanimearre, dêrnei is it slachtoffer nei it sikehûs brocht. It is net bekend hoe't it slachtoffer der no oan ta is.