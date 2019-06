Kolleezje-akkoart provinsje op haadlinen ôf, takom wike klear

De fjouwer partijen dy't al in pear moannen ûnderhannelje oer in nij kolleezje fan deputearre steaten en it kolleezje-akkoart, binne der út kommen. Dat sei formateur Evelien Blaauw freedtemiddei by it wyklikse parsepetear op it Provinsjehûs. Nei alle gedachten wurdt it nije akkoart op 18 juny presintearre.