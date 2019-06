Spul om chihuahua Doutzen smyt boete fan 500 euro op

Neffens de man gie it net om in kaakslach, mar om in triuw. Dy joech er de frou neidat sy neffens him syn chihuahua Doutzen in skop jûn hie. De frou seit dat sy it hûntsje fan de man tsjinhâlde woe, om foar te kommen dat dy yn 'e buert fan har eigen chihuahua's kaam.

In húsarts konstatearre letter dat de frou troch de kaakstjit letsel oprûn hie. "Het verhaal van het slachtoffer wordt ondersteund door de medische verklaring. Het letsel past bij een stomp", neffens de rjochter.

De boete is oerienkomstich de eask fan de offisier fan justysje.