Freedsmerk optein oer Oranjeleeuwinnen: "Gas mei dat spul!"

"As dy keardels ris in skop krije dan falle se as fergiet de wrâld, de froulju komme gewoan wer oerein. Niks gjin gedonder mei schwalbes!" Ek de team-spirit wurdt priizge: "Dêr kinne de manlju noch wat fan leare!" Gjin wûnder dat minsken it ek 'bespotlik' fûnen dat de fergoeding fan de froulju net lyk is oan dat fan de manlju. Dat moat oars. Net oer in pear jier, mar fuortendalik: "De froulju moatte der like hurd foar wurkje: Gas mei dat spul!"